Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen “2026 Yılı Ödül ve Teşvik Töreni”, akademisyenler ve öğrencilerin başarılarının taçlandırıldığı coşkulu bir programla gerçekleştirildi.

MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar başta olmak üzere üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle başladı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencilerin sahne aldığı dinleti, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin akademik başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirterek kalite odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti. Yaşar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon belgesinin bu sürecin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Üniversite-şehir iş birliğine de vurgu yapan Yaşar, kampüs içerisinde kurulacak “MEÜ MODER Teknik Akademi” projesi dolayısıyla MODER’e teşekkür etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende “Üniversiteye Katkı Ödülü”, kampüse teknik akademi kazandıracak olan MODER’e verildi.

Bilim Ödülü; Fen Bilimleri alanında Prof. Dr. Faheem Shahzad Baloch’a, Sağlık Bilimleri alanında ise Prof. Dr. Ümit Türsen’e takdim edildi. Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün sahipleri ise Doç. Dr. Şeyma Mustuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Demet Polat Yuluğ ve Dr. Öğr. Üyesi Ahu Aksoy Can oldu.

2025 yılı içinde uluslararası endekslerde Q1 kategorisinde en fazla yayın yapan akademisyenler de törende ödüllendirildi. Öğrenci temsil, aktif topluluk, patent, proje ve uluslararası yayın kategorilerinde de çok sayıda akademisyen ve öğrenci ödüle layık görüldü.

Yılın Doktora Tezi ve Toplumsal Katkı Ödülleri de sahiplerini bulurken, program resim ve heykel sergisinin gezilmesi ve kokteyl ile sona erdi.