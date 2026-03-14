Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ramazan Bayramı öncesinde kentte bayram coşkusunu halkla birlikte yaşatmak amacıyla 16-17-18-19 Mart tarihlerinde, 14.00-22.00 saatleri arasında St. Paul Meydanı'nda Bayram Çarşısı kurulacağını duyurdu.

Bayram Çarşısı'nda çocuklar için ebru, çini ve bez çanta boyama atölyeleri, yüz boyama ve nostaljik atlı karınca gibi etkinlikler yer alacak, kukla, semazen, illüzyon ve bubble show gösterileriyle meydan renkli bir atmosfere kavuşacak. Ayrıca DJ performansı, Kent Orkestrası ve konserlerle ziyaretçiler keyifli vakit geçirebilecek ve üretici stantlarında yerel ürünleri görme fırsatı bulacak.

Başkan Boltaç, 'Bayram öncesinde kurduğumuz Bayram Çarşısı ile hemşehrilerimiz, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirecek ve bayram coşkusunu şimdiden yaşayacak. St. Paul Meydanı'nda kurulacak bu renkli etkinlik alanında, kentimizin bayram hazırlıklarına ortak olalım ve birlikte keyifli anlar biriktirelim. Tüm hemşehrilerimizi 16-17-18-19 Mart tarihlerinde Bayram Çarşısı'nda buluşmaya davet ediyorum' dedi.