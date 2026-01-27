Mersin Üniversitesi, sağlık alanındaki teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Hastaların ameliyat sırasındaki güvenliğini artırmayı hedefleyen Yeni Nesil Hücre Kan Kurtarma Cihazı, Türkiye’de ilk kez Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılmaya başlandı.

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve hasta güvenliğini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan Mersin Üniversitesi, son teknoloji tıbbi cihaz yatırımlarıyla bölge ve ülke genelinde öncü rolünü sürdürüyor. Özellikle yüksek kanama riski taşıyan ameliyatlarda hayati önem taşıyan yeni nesil cihaz, ameliyat sırasında hastanın kaybettiği kanın toplanarak filtre edilmesini ve yeniden hastaya verilmesini sağlıyor.

“Bölgenin Sağlık Üssü Olma Konumumuzu Güçlendiriyoruz”

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Üniversite Hastanesi’nin sadece Mersin’e değil tüm bölgeye hizmet veren güçlü bir sağlık merkezi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yaşar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üniversite Hastanemiz, güçlü akademik kadrosu ve her geçen gün yenilenen teknolojik altyapısıyla bölgenin en önemli sağlık üslerinden biridir. Yönetim olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın dünya standartlarında sağlık hizmetine en modern imkanlarla ulaşabilmesidir. Bu doğrultuda hastanemize 3 Tesla MR, Tomografi, Mamografi, SPECT ve PET gibi ileri teknoloji cihazları kazandırdık. Son olarak Türkiye’de ilk kez üniversitemiz bünyesinde kullanılmaya başlanan yeni nesil hücre kan kurtarma cihazı, sağlık alanındaki vizyonumuzun somut bir göstergesidir.”

Türkiye’de Sadece Mersin Üniversitesi’nde

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Birbiçer ise cihazın çalışma prensibi ve sağladığı avantajlara dikkat çekti. Prof. Dr. Birbiçer, Türkiye’de daha önce benzer cihazların kullanıldığını ancak bu sistemin yeni nesil olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu cihaz, ameliyat sırasında hastanın kaybettiği kanın toplanarak filtre edilmesini ve tekrar hastaya verilmesini sağlıyor. Özellikle travma, büyük kardiyovasküler cerrahiler, ortopedik ve büyük jinekolojik ameliyatlarda ciddi kan kaybı yaşanabiliyor. Yeni nesil bu cihaz şu an Türkiye’de yalnızca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ameliyathanesinde kullanılmaktadır.”

Kan Kaybını Azaltıyor, Pıhtılaşma Hücrelerini Koruyor

Yeni sistemin, eski tip kan kurtarma cihazlarına göre önemli avantajlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Birbiçer, cihazın trombositleri de koruyarak hastaya geri kazandırdığını ifade etti:

“Önceki cihazlarda santrifüj işlemi nedeniyle kanın bir kısmı kaybedilebiliyordu. Bu yeni sistemde ise kan büyük oranda filtre edilerek kayıp en aza indiriliyor. Ayrıca pıhtılaşma için hayati öneme sahip trombositlerin de korunarak hastaya geri verilmesi sağlanıyor. Bu da ameliyat güvenliğini ciddi şekilde artırıyor.”

Mersin Üniversitesi, gerçekleştirdiği bu ve benzeri sağlık yatırımlarıyla yalnızca bugünün değil, geleceğin de tedavi standartlarını belirleyen bölgesel bir referans sağlık merkezi olma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.