Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayarak, hizmetlerin muhtarlarla kurulan güçlü iş birliğiyle sahaya ulaştığını ifade etti. Seçer, 'Muhtarlar, vatandaşla aramızda köprü görevini gören makamlardır' dedi.

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Emrah Kara ile dernek yönetiminde yer alan muhtarlar; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, Kara ve yönetimine görevlerinde başarılar dilerken, dernek yönetiminde görev yapan muhtarlar da mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiler. Ziyarette ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin de yer aldı.

'Tarsus, Mersin için önemli'

Başkan Seçer, Tarsus'un Mersin için önemli bir yer olduğunu dile getirerek, 'Tarsus, 180 mahallesi ile çok geniş bir hinterlant. Nüfus olarak da bizim birinci büyük ilçemiz. Doğuda en uç ilçe olması münasebetiyle, ulaşım arterlerinin merkezi konumunda' dedi. Tarsus'un, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığında çok önemli bir üs haline geldiğini belirten Seçer, 'Yenice'deki lojistik üs son derece önemli bir gelişme sağlayacak. Yeni yapılan hem tarım OSB hem karma OSB çok büyük bir istihdam alanı oluşturulacak. Kendine özgü tarımsal faaliyetleri, özellikle tarih turizmine uygun potansiyeliyle ayrı özellikleri olan bir kent. Yeni gelişmeler ve yatırımlarla daha da önemli hale gelmeye başlıyor' diye konuştu.

'Muhtarlar, vatandaşla aramızda köprü görevini gören makamlardır'

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği vizyon ortaya koyan büyük ölçekli imar planı, yol ve altyapı çalışmalarının Tarsus'un gelişmesine çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. Vatandaşın istek ve taleplerini iletmede muhtarların önemli bir görev gördüğünü ifade eden Seçer, 'Biz hizmet ederken vatandaşla belediye arasındaki köprü görevini gören makamlar muhtarlardır. Sizler; en temel ve gerçekçi anlamda millet iradesinin yansıdığı ve tecelli ettiği kişilersiniz' dedi.

Mersin'de bulunan 806 mahalle muhtarı ile 7 yıldır iyi bir iletişim içinde olduklarını kaydeden Seçer, 'Muhtarlarımızla birlikte hizmetlerde ortaklaştık ve vatandaşın işini kolaylaştırdık. Ben çalışma arkadaşlarıma muhtarlarla iletişim içerisinde olmalarını söylüyorum. Muhtar her zaman karşısında bir muhatap bulmalı ve derdini anlatmalı. Bu açıdan da kurumumuzdan memnunuz' diye belirtti. Seçer, karşılıklı kurulan iyi iletişim ve iş birliği dolayısıyla tüm muhtarlara teşekkür etti.

Seçer, Tarsus'a kazandırılacak önemli projeleri anlattı

Tarsus'ta yapımı süren ve proje aşamasında olan tesisler hakkında konuşan Seçer, 'Tarsus Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 11 dönüm alana 'Spor Park' yapılıyor' diyerek, park içerisindeki bir bölüme de Mersin merkezde olduğu gibi çocukların eğleneceği ve aynı zamanda trafik eğitiminin verileceği ücretsiz bir Trafik Park yapılacağını söyledi. Altaylılar Mahallesi'nde ise yine çocuk ve gençlere yönelik, 17 dönüm alanda iki etaplı bir proje çalıştıklarını belirten Seçer, proje içerisinde 1000 kişilik spor salonu, basketbol, voleybol, tenis sahaları, macera parkı ve Survivor parkı bulunan bir spor tesisi ile Çocuk Kampüsü yer alacağını söyledi. Seçer, Silifke, Mezitli ve Toroslar'da bulunan çocuk kampüslerine ek olarak Anamur'da da Çocuk Kampüsü yapılacağını ifade etti. Seçer, ayrıca Çukurova Basketbol Takımının Büyükşehire tahsis ettiği salonu revize ettiklerini belirtti. Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Şelale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi' çalışmalarından da söz ederek, 'Orada konser, tiyatro, toplantı, sempozyum gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak çok amaçlı salon, nikah salonu, açık nikah alanı, Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işleteceği bir restoran ve sergi salonu yer alacak. İnsanlar hafta sonu ailesiyle gelebilecek. Tarsus'ta herkese hitap eden toplamda 3 ayrı yerde 4 ayrı proje çalışılıyor. Birçoğunun temelini de bu yıl atacağız' ifadelerine yer verdi.

'Tarsus merkezin Tramvay Projesinde mesafe kat ettik'

Tarsus merkezde yapılacak Tramvay Projesinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde onay aşamasında olduğunu ve projeyle ilgili önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini belirten Seçer, 'Bu çalışmayı önemsiyoruz ama bu tabi kolay bir iş değil. 150 milyon Euro'luk, yani bugünkü parayla 7-8 milyar liralık bir yatırım ama bunu eninde sonunda yapacağız. Bu proje için oldukça mesafe aldık' diye konuştu.

MESKİ'nin Tarsus'taki makro yatırımlarına da değinen Seçer, Tarsus'taki arıtma kapasitesinin dolduğunu belirterek, 2. kademenin yapılacağını belirtti. Seçer, 'Yenice'ye de bir arıtma yapıyoruz. Ayrıca Atalar, Köselerli, Özelbahşiş ve mahalle olarak ise Çataltepe ile Yeşiltepe bölgelerinin kanalizasyonuna başlamıştık. Bu çalışmalar da haziran ayına kadar bitecek. Tarsus ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz' dedi.