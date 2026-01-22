Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de düzenlediği bilgilendirme toplantısıyla muhtarlar ve site yöneticilerini sivrisinek başta olmak üzere haşerelerle kaynağında ve doğru yöntemlerle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi iş birliğinde, Erdemli Hali Toplantı Salonunda haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Programda haşere türleri, üreme alanları, ilaçlama yöntemleri ve sıklığı ile ilaçlamada iş birliğinin önemi vurgulandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in kapsamlı bir sunum yaptığı toplantıda, Mersin genelinde yürütülen vektörel mücadele çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Kentin coğrafi yapısı, yüksek nem oranı ve tarımsal üretim yoğunluğu nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin kolaylıkla üreyebildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle mücadelenin yalnızca ilaçlama ile değil, kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle kaynağında yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

'Amacımız, vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesinin 16 bin kilometre yüz ölçümüne sahip kentin her köşesinde haşere mücadelesini sürdürdüğünü, bu kapsamda yanlış bilinenleri düzeltmek adına da toplantılar yaptıklarını kaydetti. Halisdemir, 'Amacımız, vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Erdemli'de başlattığımız bu bilgilendirme toplantılarına, diğer ilçelerimizde de devam edeceğiz' dedi.

Mersin'in coğrafi yapısı gereği çok fazla haşerenin rahatlıkla üreyebildiği, direnç kazanabildiği ve fazla miktarda olabildiği bir kent olduğunu belirten Halisdemir, 'İlimizde en çok rahatsızlık veren haşere türü sivrisinek. Sivrisineğin yaşam döngüsünü, nerelerde ürediğini, nasıl ve hangi sıklıkla çoğalabildiğini, miktarını, mücadele yöntemlerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. Bu mücadeleyi tek başımıza sağlıklı hale getiremeyiz. Amacımız haşereyi kontrol altına almak. Bundan dolayı buradaki toplantıda katılımcılardan da destek istedik. Çok fazla ilaç kullanarak çevreyi kimyasala boğmak da istemiyoruz. Kültürel, fiziksel ve biyolojik mücadelenin öneminden bahsettik. Bilinçlendirme ve farkındalık bizim için çok önemli' diye konuştu

'İdeal ortamını bulan sivrisinek, 2 ayda 100 milyona yakın çoğalabiliyor'

Haşerelerin üreme kaynaklarının önlenmesinin, vektörel mücadelede en kritik aşama olduğunu vurgulayan Halisdemir, 'Mersin il genelinde yıl boyunca ilaçlama çalışması yapıyoruz. Erdemli'de narenciyenin çok olması, coğrafik yapısının boşluklu kayaçlardan oluşması, denizin dibindeki kayalardan bile tatlı su çıkması nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşereler bu ilçemizde olumsuzluk oluşturabiliyor. 2017 yılında elde ettiğimiz bir veriye göre, Erdemli'de 17 bin tarımsal amaçlı sulama havuzu var. Bir sivrisinek ideal ortamı bulduğu zaman, 50-60 gün arasında 100 milyona yakın çoğalabiliyor. Yani bir bardak suda, 6-7 bin sivrisinek üreyebilir. Tarımsal amaçlı kullanılan havuzların büyüklüğünü de düşünürsek, bu milyarlarca sivrisineğin üremesi demektir' dedi.

'Haşereyle mücadeleyi kaynağında, yani üreme aşamasına geçmeden çözmemiz gerekiyor'

Haşereyle mücadeleyi vatandaşa anlatmaları ve bu konuda onlardan katkı almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Halisdemir, 'Bu işi kaynağında çözmemiz gerekiyor. Yani sivrisinek üremeden bu sorunu çözmek istiyoruz. Bugün aynı zamanda pire, hamam böceği, fare ve benzeri diğer vektörlerle de mücadeleyi elimizden geldiğince anlattık. Bu işi nasıl çözmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk' ifadelerine yer verdi.