Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kadınlara Özel Nefes ve Hareket Eğitimi' ile kadınlar, doğru nefes teknikleri ve hareket egzersizleri sayesinde hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlayarak güne daha enerjik başlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesinde devam eden 'Kadınlara Özel Nefes ve Hareket Eğitimi' ile kadınlar; doğru nefes alma tekniklerini, doğru nefes almanın beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ve hayat enerjisinin bedene yayılmasını keşfeden bir yolculuğa çıkıyor. 'Matını al gel, nefese ve ana odaklanıyoruz' mottosuyla süren egzersizlere katılan onlarca kadın, çalışmalarla birlikte güne enerjik başlama fırsatı buluyor.

Kadınlar her hafta Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesinde bir araya gelerek sağlıklı, verimli ve kaliteli nefes almanın yollarını keşfediyor. Yapılan çalışmalarda bedensel ve zihinsel faydaların yanı sıra, sosyalleşme imkanları da kadınları memnun ediyor.

'Kadınlar burada zihinsel ve duygusal yüklerini boşaltabiliyor'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin Birim Sorumlusu Yasemin Tekin, nefes alma teknikleri kapsamında yapılan bu çalışmaların, kadınlara mental imkan da çok iyi geldiğini söyledi. Kadınların memnuniyetini de vurgulayan Tekin, 'Kadınlar gün içerisinde hem zihinsel, hem de duygusal olarak birçok yük taşıyorlar ve bu egzersizlerle yüklerini boşaltabiliyorlar. Normalde bu tür faaliyetler oldukça pahalı ama burada hizmetimizi ücretsiz veriyoruz. Kadınlar aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da buluyorlar. Gün içerisinde rahatlıyor, nefeslerini açıyor, arkadaş oluyor ve sorunlarını paylaşabiliyorlar. Bu şekilde güzel bir döngü devam ediyor' dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, kadınlara yönelik bu tür faaliyetlerinin devam edeceğine de değinen Tekin, 'Kadınlara spor, sosyal ve psikoloji gibi alanlarda da desteklerimiz devam ediyor. Bütün kadınların yanındayız. Hiçbir kadın kendini yalnız hissetmesin' sözlerini kaydetti.

'Nefes egzersizleri, enerji ve dengeyi hissetmemizi sağlıyor'

Kadınlarla egzersiz çalışmalarını gönüllü olarak yürüten yoga ve nefes eğitmeni Deniz Sarıalioğlu, egzersizlerin nefesin hayatla olan bağını hatırlattığını ve doğru nefes almanın insanın enerjisini yükseltmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Doğru nefes almanın bedensel etkilerine de değinen Sarıalioğlu, 'Nefesin enerjiyi artırdığı, sinir sistemini dengeye aldığı, kendi özümüzle yaşamamızda vesile olduğu bir gerçek. Bu uygulamalar tıbbi anlamda da destekleniyor. Kadınlara bunu hatırlatmayı, enerjilerinin kendilerine iyi gelmesini, dengede olmayı hissetmelerini istedim' diye konuştu.

Anda kalmanın önemini çalışmalarla pekiştirdiklerini sözlerine ekleyen Sarıalioğlu, 'Büyükşehir Belediyemiz bu çalışmalar için alan açtı. Kendim ve katılanlar adına çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok kişiye ulaşabiliriz' ifadelerini kullandı.