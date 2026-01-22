Mersin'de tek başına yaşayan 58 yaşındaki bir kişi, evinin kundaklanması sonucu ağır yaralanırken, kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat yarısı Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi 4144 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Y.'nin evi kundaklandı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan Mehmet Y. ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Y.'nin hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Olayı öğrenerek evin önüne gelen arkadaşı Ahmet Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtlarken duygusal anlar yaşadı. Uysal, 'Arkadaşımın kimseye zararı yoktu. Arada gelir burada oturur, çay içerdik. Zararsız bir insandı. Pazara gider eşyasını satar, kimseyle alacağı vereceği yoktu. Yaklaşık 25 senedir tanırım' dedi.

Öte yandan, kundaklama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Poli görüntüleri mercek altına alırken olayla ilgili inceleme başlattı.