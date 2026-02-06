Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici’nin katılımıyla Anne ve Bebek Ölümleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, kamu ve özel hastanelerin başhekimleri ile ilçe sağlık müdürleri katıldı. Programda, anne ve bebek sağlığının korunması ile ölümlerin en alt seviyeye indirilmesinin sağlık hizmetlerinde temel öncelik olduğu vurgulandı.

Toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, anne ve bebek ölüm oranlarının ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğuna dikkat çekerek,

“Hedefimiz ilimizde anne ve bebek ölümlerinin hiç yaşanmamasıdır. Bu konu yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İlhan Aydın tarafından il genelindeki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, anne ve bebek ölümlerine dair veriler detaylı şekilde analiz edilirken, bu ölümlerin önlenmesine yönelik alınması gereken tıbbi ve idari tedbirler tüm yönleriyle ele alındı.