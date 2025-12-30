TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi, AK Parti Mersin Milletvekili Av. Havva Sibel Söylemez; AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve ilçe teşkilatıyla birlikte Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Toplam 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak ve 20 yatak kapasitesiyle hizmet verecek ek hizmet binasının, ilçenin sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirmesi hedefleniyor. İnşaat alanında yetkililerden bilgi alan Söylemez, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Yeni ek hizmet binasında;

12 müşahede yataklı Acil Servis,

1 Acil Röntgen Ünitesi,

11 Poliklinik Odası,

5 yataklı 1. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi,

3 Ameliyat Salonu,

2 Sancı, Doğum, Lohusa (SDL) Odası,

1 Sterilizasyon Ünitesi,

20 yataklı servis

ve 1 yemekhane yer alacak.

Tamamlandığında Bozyazı ve çevre ilçelere daha hızlı, nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunması beklenen ek hizmet binasının, özellikle acil servis ve yoğun bakım kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.