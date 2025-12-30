Mersin'de dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u (24) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Fırtına (30), 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Aybeniz Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme salonunda alkış tutarak, 'Adalet yerini buldu' dedi.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Fırtına bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı ve 1 çocuk annesi olan Aybeniz Top'un kayıp olduğunu öne sürerek bir televizyon programına katıldı. Ancak Aybeniz Top, programa bağlanarak kayıp olmadığını, Fırtına'dan kaçtığını ve ayrılmak istediğini söyledi.

Programdan bir süre sonra Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Fırtına, Aybeniz Top'u darbedip boğazını sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aybeniz Top'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli Hasan Fırtına ise kısa sürede otogarda yakalanarak tutuklandı.

Kara duruşması görüldü

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Fırtına hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan Fırtına, taraf avukatları ve Aybeniz Top'un yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

'Bir anlık sinirle yaptım' savunması

Mahkemede son sözü sorulan sanık Hasan Fırtına, 'İstanbul'dan buraya evlenmek için geldim. Olayı bir anlık sinir haliyle yaptım. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim' şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Aybeniz Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönerek alkış tuttu ve 'Adalet yerini buldu' dedi. Top'un yakınları ise mahkeme koridorunda birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.