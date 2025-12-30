Mersin'in köklü eğitim kurumlarından Nihal Erdem Anadolu Lisesinde, 'Yeşil Vatan' projesi kapsamında anlamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler hem çevre bilincini pekiştirdi hem de geçmişe vefa örneği sergiledi. Etkinlikte dikilen her fidanın geleceğe nefes, geçmişe ise birer vefa borcu olduğu vurgulandı. Programda duygusal anlar da yaşandı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini kaybeden Emine Çelebi, etkinlikte merhum eşi Erdal Çelebi adına fidan dikti. Toprakla buluşturulan fidana can suyunu veren Çelebi, bu anlamlı davranışıyla etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencileri duygulandırdı.

Dikilen fidanın, sadece doğaya değil, depremde hayatını kaybeden vatandaşların hatırasına da kök saldığı ifade edildi.

'Her fidanın manevi bir değeri var'

Etkinlikte konuşan Okul Müdür Yardımcısı Murat Kala, 'Yeşil Vatan' projesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Yeşil Vatan projesi sadece ağaç dikmekten ibaret değil. Amacımız, gençlerimize vatan toprağına sahip çıkma ve doğayı koruma bilincini aşılamak. Bugün dikilen bu fidanlar, yarın öğrencilerimize nefes, kuşlara yuva, bahçemize huzur olacak. Emine Hanımın eşi adına diktiği fidan gibi, her ağacın bizim için ayrı bir manevi değeri var. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'