Tarsus Belediyesinin, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı (CCGP) kapsamında hazırladığı CCGP-078 Green Roof Tarsus (Yeşil Çatı Tarsus) Projesi için hibe sözleşmesi imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek projenin sözleşmesi; Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Proje Uygulama Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer tarafından imza altına alındı.

İklim değişikliğinin kentsel alanlardaki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, Tarsus'ta uygulanmak üzere Yeşil Çatı Yönetmeliği hazırlanacak. Ayrıca belediyeye ait 5 sosyal tesiste pilot yeşil çatı uygulamaları hayata geçirilecek.

Proje ile birlikte kentsel alanlarda yeşil altyapının güçlendirilmesi, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

'Tarsus'u iklim krizine karşı daha dirençli hale getireceğiz'

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yeşil Çatı Tarsus Projesinin yalnızca teknik bir uygulama olmadığını belirterek, 'İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün meselesidir. Biz de Tarsus Belediyesi olarak kentimizi bu gerçekliğe uygun şekilde hazırlamak zorundayız. Avrupa Birliği destekli Yeşil Çatı Tarsus Projesi ile hem mevzuat altyapısını oluşturuyor hem de somut uygulamalarla bu süreci başlatıyoruz. Yeşil çatı uygulamalarıyla Tarsus'u iklim krizine karşı daha dirençli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz' dedi.