Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Ekici, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, haftanın yalnızca bir farkındalık süreci olmadığını vurgulayarak, “Bu hafta; empati kurma, anlayış geliştirme ve engelleri görme engelli vatandaşlarımızla birlikte aşma çağrısıdır” dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla göz sağlığı alanında önemli hizmetler sunduğunu belirten Ekici, il genelinde 65 bin 183 çocuğun göz taramasının yapıldığını, 25 bin 972 vatandaşın göz ameliyatının gerçekleştirildiğini ve 513 bin 114 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini açıkladı.

Toplumun her kesimine eşit ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade eden Ekici, “Engelleri sevgi, empati ve doğru hizmetle aşmaya devam ediyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.