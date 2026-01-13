Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de, akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle kent merkezinde bazı bölgeler beyaza büründü.

Mersin'de sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinden sonra yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, akşam saatlerinde ise kent merkezinde dolu yağışı görüldü. Yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden şiddetli dolu, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Vatandaşlar, aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanırken, bazıları yağışın dinmesinin ardından yerde biriken dolu tanelerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Kent merkezinde bir motosikletlinin yerde biriken dolu üzerinde yaptığı gösteri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolu yağışının kısa sürmesine rağmen yer yer su birikintileri oluşurken, yetkililer vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların gece saatlerinde yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.