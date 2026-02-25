Mersin Büyükşehir Belediyesi, süpürge araçlarına olan sevgisi sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki Ayaz'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Minik Ayaz, çok sevdiği yeşil süpürge kamyonuna binerek unutamayacağı bir gün yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ayaz'ın süpürge araçlarına olan ilgisini ailesinin sosyal medya paylaşımı sayesinde fark etti. Bunun üzerine aileyle iletişime geçen ekipler, Ayaz için özel bir sürpriz hazırladı.

Belediyeye davet edilen Ayaz, büyük ilgi duyduğu yeşil süpürge kamyonuna binme fırsatı buldu. Kent temizliği için görev yapan aracı yakından inceleyen minik Ayaz'ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Ekipler ayrıca Ayaz'a oyuncak yeşil süpürge arabası, boyama kitapları ve su matarası hediye ederek sevincini artırdı.

'Minik Ayaz'ın hayalini gerçekleştirmek istedik'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan, Ayaz'ın ilgisini sosyal medya paylaşımıyla öğrendiklerini belirterek, 'Ailemizle iletişime geçtik. Kendisine küçük hediyeler takdim ederek Ayaz'ın hayalini gerçekleştirmek istedik. Süpürge kamyonumuza davet ederek mutluluğuna ortak olduk' dedi.

Çocuklara yönelik çevre eğitimleri de yürüttüklerini ifade eden Kutkan, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda çeşitli faaliyetler düzenlediklerini kaydetti. Çevre ve temizlik günleri kapsamında farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kutkan, kent genelinde temizlik hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Belediye bünyesinde 4 merkez ilçede toplam 36 süpürge aracının görev yaptığını aktaran Kutkan, çalışmaların 3 vardiya halinde devam ettiğini ifade etti.

'Ayaz çok mutlu oldu'

Ayaz'ın annesi Gökçe Kaya ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, 'Ayaz'ın, belediyenin yeşil süpürge araçlarına büyük bir ilgisi var. Süpürge aracının önünde çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak belediyemizi etiketlemiştik. Bize dönüş yaptılar. Bugün Ayaz'ın hayali gerçekleşti. Çok sevdiği araca bindi ve çok mutlu oldu' diye konuştu.

Minik Ayaz ve ailesi için hazırlanan sürpriz, duygu dolu anlara sahne oldu.