Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde temizlik hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. İlçe sakinlerinin daha sağlıklı, nezih ve güvenli bir çevrede yaşam hakkını korumayı hedefleyen belediye ekipleri, 65 mahallede aralıksız görev yapıyor.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün 400 tonu aşkın çöpü toplayarak bertaraf tesisine ulaştırıyor. Ekipler ayrıca günlük olarak yüzlerce sokak ile pazaryerlerinde temizlik çalışması yürütürken, düğün ve benzeri etkinlikler sonrası oluşan çevre kirliliğini de kısa sürede ortadan kaldırıyor. Sokaklar süpürülüp arazöz desteğiyle yıkanıyor.

İlçe genelinde kaldırım, cadde kenarı, meydan, boş arsa ve arazilere bırakılan mobilya, tekstil, moloz, inşaat ve tarımsal atıklar da ekipler tarafından toplanarak kent dışına çıkarılıyor.

Son birkaç gün içerisinde Cami Şerif, Çankaya, Gündoğdu, Hamidiye, Hal, Çay, Çilek, Mesudiye, Mithat Paşa, Müfide İlhan, Özgürlük, Karaduvar, Siteler, Şevket Sümer, Turgut Reis, Kültür ve Yeşilçimen mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, yüzlerce ton eski mobilya, tekstil ve inşaat atığını iş makineleri desteğiyle topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin rutin çöp toplama, süpürme, konteyner yıkama çalışmalarının yanı sıra fabrika, atölye ve işyerlerinden kaynaklı çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik denetim ve temizlik faaliyetlerinin de kesintisiz devam edeceği bildirildi.