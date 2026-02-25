Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 13 ilçede aralıksız sürdürülen hizmet kapsamında ekipler, en ücra mahallelere kadar ulaşarak vatandaşların hem sağlık hem de kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetler kapsamında; kişisel bakım, banyo, saç-sakal tıraşı, tırnak kesimi, perine bakımı, ev temizliği ve sağlık kontrolleri gibi birçok işlem titizlikle gerçekleştiriliyor. Özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yaylalardan merkez mahallelere kadar geniş bir alanda hizmet veren ekipler, ihtiyaç sahiplerine bir telefon kadar yakın oluyor.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekipleri, vatandaşların evlerini kendi evlerinden ayırmadan çalışırken, sıcak iletişimleriyle de takdir topluyor. Hizmet sonrası geride gülen yüzler bırakan ekipler, vatandaşlara moral ve umut kaynağı oluyor. Büyükşehir Belediyesinin 'doğumdan ölüme belediyecilik' anlayışı doğrultusunda sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

Anamur, Bozyazı ve Aydıncık Evde Bakım ve Temizlik Biriminde görev yapan Figen Koşar, talep oluşturan tüm vatandaşlara memnuniyetle hizmet verdiklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızın kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerektiğinde Toroslar'ın zirvelerine kadar çıkıyoruz. Ev süpürme, silme ve dolap temizliği gibi işlemleri de gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bizi kendi evlatları gibi görüyor' dedi.

Bozyazı ilçesinde hizmetten faydalanan Mehmet Sert ise uzun yıllardır çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, 'Büyükşehir Belediyesi sayesinde rahat ettik. Banyomu yaptırıyor, bakımlarımı gerçekleştiriyorlar. Çok memnunuz' diye konuştu.

Eşi Nuray Sert de aldıkları hizmet sayesinde hayatlarının kolaylaştığını belirterek, 'Ekipler eşimin tüm bakımını yapıyor. Ev temizliğine de geliyorlar. Hepsi evimizin çocukları gibi oldu' ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.