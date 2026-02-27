Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü 'Çölyak Hastalarına Destek Projesi' kapsamında her ay 930 çölyak hastasına 3 kilogram glütensiz un ve 16 rulo glütensiz ekmek ulaştırırken, Ramazan ayında hazırladığı 'Glütensiz Ramazan Dayanışma Paketi' ile özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların sofralarına ek destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2020 yılından bu yana sürdürdüğü 'Çölyak Hastalarına Destek Projesi' ile glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan ve içerisinde 3 kilogram glütensiz un ile 16 rulo glütensiz ekmek bulunan destek paketleri, her ay 930 çölyak hastasına ulaştırılıyor.

Çölyak hastaları, kendilerine en yakın mahalle mutfağından paketlerini teslim alabiliyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeyle yıl boyunca çölyak hastalarına düzenli destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma çalışmalarını daha da artırarak 'Glütensiz Ramazan Dayanışma Paketi' hazırladı. Ramazan'ın bereketini çölyak hastalarının sofralarına taşıyan paketlerde, 1 litre ayçiçek yağı, 2 adet 400 gramlık glütensiz makarna, 1 adet 400 gram glütensiz arpa şehriye, 250 gram glütensiz kek karışımı, 80 gram glütensiz bisküvi, 60 gram glütensiz çikolata, 2 adet 140 gram glütensiz puding, 250 gram glütensiz çikolatalı tahıl topları, 50 gram glütensiz cips, 100 gram glütensiz susamlı çubuk kraker ve 100 gram glütensiz gofret yer alıyor.

Glütensiz ürünlerin fiyatlarının piyasada oldukça yüksek olması ve bu ürünlere ulaşımın her zaman kolay olmaması nedeniyle vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu bu destekten büyük memnuniyet duyuyor. Özellikle temel gıda ürünlerini kapsayan paketler, çölyak hastalarının bütçesine de önemli katkı sağlıyor. Çölyak hastası vatandaşlar, kendilerine en yakın mahalle mutfağından belirlenen gün ve saatlerde paketlerini teslim alabiliyor.

'Çölyak hastalarının, sağlıklı ve güvenli beslenme hakkına erişimlerini kolaylaştırıyoruz'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, 2020 yılından bu yana çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerinden söz etti. Glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlara her ay düzenli olarak glütensiz gıda kolisi desteği sağladıklarından bahseden Cilasın, 'Bugün geldiğimiz noktada, 930 çölyak hastası vatandaşımıza düzenli olarak ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Glütensiz un ve ekmek desteğinin yanında, bu aya özel 'Glütensiz Ramazan Dayanışma Paketi'ni de vermekteyiz. Bu destek yalnızca ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda çölyak hastası bireylerin, sağlıklı ve güvenli beslenme hakkına erişimini destekleyen güçlü bir sosyal sorumluluk projesidir. Amacımız, özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve bu süreçte kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmamaktır' dedi.