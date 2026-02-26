Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Bozyazı İlkokulu tarafından Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında 'Merhamet Programı' düzenlendi.

Bozyazı Merkez Camisi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda öğrencilerde merhamet, paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler sahnelendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sunum ve gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Değerler eğitiminin öneminin vurgulandığı etkinlik, izleyicilerden olumlu geri dönüş aldı.

Programın sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, ÇEDES projesinin öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, programda emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.