Silifke Vergi Dairesi tarafından yürütülen 'Yüz Yüze Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimleri Projesi' ile öğrencilere vergi farkındalığı aşılanıyor.

Silifke Vergi Dairesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen projede, vergi dairesi personeli bizzat okulları ziyaret ederek geleceğin mükellefleriyle bir araya geliyor. Sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme kapsamında yürütülen çalışmalar, ilçedeki mesleki ve teknik liselerde yoğun ilgiyle karşılandı.

Eğitimler, Silifke Vergi Dairesi bünyesinde görev yapan alanında uzman isimler tarafından verildi. Konferanslarda; gelir uzmanları Nevzat Topsakal ve Mehmet Atay, gelir uzman yardımcısı Nur Yıldız Zeytin, bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

Silifke Vergi Dairesi heyeti, proje kapsamında Silifke Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ertan Cüceloğlu Anadolu Lisesi, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Konferanslarda, verginin sadece bir ödeme yükümlülüğü değil, devletin sunduğu eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel hizmetlerin sürdürülebilirliği için en önemli kaynak olduğu vurgulandı. Silifke Vergi Dairesi personeli, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak vergisel hak ve sorumluluklar hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Eğitimlerin sonunda okul idareleri ve öğrencilere gösterdikleri iş birliği için teşekkür edilirken, Silifke Vergi Dairesinin toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.