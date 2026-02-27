Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin kuzey-güney lojistik omurgasını güçlendirmesi hedeflenen Mersin-Filyos Koridoru Projesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Akdeniz ile Karadeniz'i entegre edecek hattın karbon ayak izini azaltması, ulaşım sürelerini kısaltması ve maliyetleri düşürmesi bakımından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ı ziyaret etti. Görüşmeye MTSO başkan yardımcıları Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar da katıldı. Toplantıda, Başkan Çakır'ın bir süredir gündeme taşıdığı Mersin-Filyos Koridoru ve bu kapsamda geliştirilebilecek iş birlikleri haritalar üzerinden detaylı şekilde ele alındı.

MTSO Başkanı Çakır, lojistiğin Türkiye için kritik önemde olduğunu belirterek Mersin'in 'lojistiğin başkenti' olarak konumlandığını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan sanayi koridorlarının ardından Mersin-Filyos hattının daha da önem kazandığını kaydeden Çakır, Irak Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şırnak üzerinden Mersin'e ulaşacak yüklerin Filyos bağlantısıyla Karadeniz'e aktarılmasının Türkiye'ye güçlü bir kuzey-güney lojistik omurgası kazandıracağını söyledi.

Projenin Türk boğazları üzerindeki yükü hafifleteceğini vurgulayan Çakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmayı ilgi çekici bulduğunu belirtti. Mevcut Samsun-Şırnak-Mersin hattına ek olarak Filyos bağlantısının da Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle resmi planlamalara dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, hattın 'yeşil lojistik' konseptiyle planlanmasının karbon vergisi uygulamaları sonrasında önemli bir rekabet avantajı sağlayacağına dikkat çekti.

Zonguldak TSO Başkanı Demir ise Zonguldak'ın kömürle kurulan ve Türkiye'nin ilk demir-çelik üretimini gerçekleştiren kent olduğunu hatırlatarak, ağır sanayi geçmişine rağmen yeni dönemde dönüşüm sürecine girdiklerini söyledi. Filyos Limanı'nın 25 milyon ton kapasiteli olduğunu ve 2027 yılında sivil ve ticari seferlere açılmasının planlandığını belirten Demir, ihracatlarının yüzde 60'ını Avrupa'ya, özellikle Almanya ve Romanya'ya gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üzerinde çalıştıkları ve 'Yeşil Konteyner Hattı' olarak tanımladıkları Zonguldak merkezli ulaşım ağını Mersin'e kadar uzatarak Türkiye'nin kuzey-güney aksını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Demir, ilerleyen süreçte hattın Mersin üzerinden İskenderiye bağlantısının da gündeme gelebileceğini söyledi. Demir, 'Yeşil konteyner hattı ile Afrika, Asya ve Avrupa'nın merkezine uzanan güçlü bir bağlantı kurulabilir. Bu projede birlikte mesafe almayı umut ediyoruz' dedi.

Bu aşamada, MTSO'nun İskenderiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ASCAME çatısı altında geliştirdiği kurumsal ilişkilerin sürece stratejik katkı sunabileceği vurgulandı. Taraflar, mevcut iletişim kanallarının güçlü olduğu İskenderiye hattında gerekli temas ve koordinasyon desteğinin verilebileceğini belirtti.

Görüşmede, iki oda arasında teknik çalışmaların sürdürülmesi ve ilgili kurumlar nezdinde ortak girişimlerde bulunulması konusunda görüş birliğine varıldı.