Silifke Cumhuriyet Başsavcılığında görevli cumhuriyet savcıları Gülüstan Dermanlı Çolak, Sümeyya Öztürk ve Sena Nur İzgin, Silifke Anadolu Lisesi Kız Pansiyonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen cumhuriyet savcıları, samimi bir ortamda sohbet ederek öğrencilerin sorularını cevapladı. Özellikle son dönemde artış gösteren iban üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken savcılar, öğrencileri bu tür suçlara karşı bilinçli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Güncel dolandırıcılık yöntemleri hakkında önemli uyarılarda bulunulan programda, öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı.

İftar programının sonunda Okul Müdürü Şevket Üstün, nazik ziyaretleri ve öğrencilerle yakından ilgilenmeleri dolayısıyla cumhuriyet savcılarına teşekkür etti. Programın öğrenciler açısından hem bilgilendirici hem de anlamlı bir buluşma olduğunu ifade eden Üstün, günün anısına savcılara çiçek takdim etti.