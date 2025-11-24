Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde huzurevindeki emekli öğretmenlere sürpriz yapan öğrenciler, çiçek ve şiirlerle duygusal anlar yaşattı. İki öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Akmercan İmam Hatip Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencileri, Edirne Huzurevi'nde kalan emekli öğretmenlere sürpriz yaparak, duygu dolu bir etkinliğe imza attı. Ziyarette 69 yaşındaki emekli öğretmen Sevgi Pazar ve 85 yaşındaki emekli öğretmen Sedat Seyyar, öğrencilerin sürprizi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Huzurevine gelen öğrenciler, öğretmenlere çiçek takdim ederek günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Etkinlik boyunca hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından unutulmaz anlar yaşandı.

'Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, öğretmenlerin topluma katkısına dikkat çekerek, 'Bugünlere gelmemizde emeği bulunan öğretmenlerimizin hakkı hepimizin üzerinde büyüktür ve bizler bu kıymetin farkındayız. Bu nedenle öğretmenlerimizi yalnızca bir gün değil, her gün saygıyla anıyoruz' dedi.

'Onları gördükçe mutlu oluyorum'

Uzun yıllar Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan emekli öğretmen Sedat Seyyar, öğrencileri yeniden gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, 'Türkiye'nin neredeyse yarısında görev yaptım. Bugün öğrencilerim geldiler, çiçek verdiler, şiir okudular. Onlar bizim evlatlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Onların güzelliğini görünce yaşanan mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Şu an gözlerimin dolmasının sebebi de onlar, herhalde mutluluktandır. 38 yıllık öğretmenlik hayatımda çok güzel insanlar tanıdım. Onları gördükçe mutlu oluyorum. Allah bana böyle evlatlar nasip ettiği için şükrediyorum' şeklinde konuştu.

'İyi ki öğretmen olmuşum'

Etkinlikte gözyaşlarına hâkim olamayan emekli öğretmen Sevgi Pazar ise mesleğin kendisi için hayatın en değerli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, 'Kendileri geldiler ya, beni de ağlattılar. Bu mutluluk bana bir yıl yeter. Eski öğrencilerimi gördüm, sanki bir film şeridi gibi geçmiş gözümün önünden aktı. İyi ki öğretmen olmuşum. Annem de öğretmendi, iyi ki onun yolundan gitmişim. Bugün, yıllar sonra bile öğretmenliğin değerini çok daha iyi anlıyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından öğrenciler, huzurevinde kalan diğer yaşlılarla da sohbet ederek ellerini öptü. Program, Öğretmenler Günü'ne özel pasta kesimiyle sona erdi.