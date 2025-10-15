Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından araştıran, öğrenen ve üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’nde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı.

Bilim şenliklerinden veli çocuk etkinliklerine kadar dolu dolu bir yaz dönemini geride bırakan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü yeni eğitim- öğretim dönemine de yoğun katılım ve taleple başladı. Yeni dönemde, 2 merkezde de öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirecek, inovatif düşünmelerini sağlayacak ve sosyal becerilerini artıracak birçok atölye ve eğitim programı hayata geçiriliyor.

İlkokul birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayan Keşif Kampüsü, bu yıl da yeni öğrencileriyle eğitim yolculuğuna başladı. Hafta içi düzenli eğitimlerin yanı sıra sınavla seçilen öğrenciler için hafta sonları uygulanan ve 2 yıl süren eğitimler de tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz dönem mezunlarını uğurlayan Keşif Kampüsü, şimdi yeni öğrencileriyle geleceği birlikte inşa etmeye hazırlanıyor.

Öğrenciler uygulamalı eğitim alıyor

6-14 yaş grubu öğrencileri ağırlayan Bilim Samsun bünyesinde, 7 farklı bilim atölyesi temasıyla zenginleştirilmiş bir eğitim modeli sunuluyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ise Teknoloji Atölyesi kapsamında eğitim programları yürütülüyor.

Her 2 merkezde de yer alan keşif alanları, çeşitli deney düzenekleriyle desteklenmiş interaktif alanlardan oluşuyor. Bu sayede öğrenciler pasif dinleyiciler olmaktan çıkıyor, deneyerek öğreniyor, gözlem yapıyor ve bilimsel süreçlere doğrudan katılım sağlıyor.

Okul grupları ve bireysel öğrenciler, her 2 merkeze de randevu oluşturarak katılım sağlayabiliyor.