Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ve mini konser, Şemsa Pozcu Kültür Evinde sahnelendi. Miniklerin, hayal güçleriyle ortaya koyduğu eserler ve sahnedeki performansları, izleyenlere hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Şemsa Pozcu Kültür Evinde düzenlenen resim sergisi ve mini konser etkinliği, çocukların sanatla kurduğu bağı görünür kıldı. Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin atölye çalışmalarında hazırladığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahneye çıkan minikler de şarkıları ve performanslarıyla büyük alkış aldı. Etkinlik, çocukların sanatsal gelişimini desteklerken ailelere de unutulmaz ve gurur verici anlar yaşattı.

'Bu çalışmaların temel amacı, çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek'

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, çocukların hem sahne deneyimi kazandığını, hem de eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'Çocuklar sanatsal bakış açılarını, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirdikleri resimlerini sergiledi. Uzun süredir eğlenerek dolu dolu geçirdikleri atölye çalışmalarının sonucunda bu sergilerle hem deneyim kazanıyorlar, hem de farklı sanatsal performanslar sergileyerek özgüvenlerini yükseltiyorlar' dedi.

Sanatın iyileştirici gücüne dikkat çeken Öztürk, bu çalışmaların temel amacının, çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek olduğunu ifade ederek, 'Atölye çalışmalarının sonunda ortaya çıkan bu sergiler ve söyleşiler, çocukların emeklerinin karşılığını görmelerini sağlıyor. Bu da onları mutlu ediyor' diye konuştu. Mezitli, Toroslar ve yeni açılan Silifke Çocuk Kampüsünde müzik, resim ve hobi atölyelerinin sürekli devam edeceğini de sözlerine ekleyen Öztürk; çocukların, çalışmalarını farklı mekânlarda sergi ve gösterilerle düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencileri, sahnede olmanın heyecanını yaşadı

Etkinliğe katılan çocuklar, sahnede olmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinden Ecem Su Bayrak, 'Bugün burada şarkılar söyledik. Çok mutluyum ve çok eğlendim. Sahneye çıkmak bana güzel hissettirdi' diye konuştu.

Nurdeniz Öztürk de kampüste yalnızca müzik değil, yemek gibi farklı atölyelere de katıldığını belirterek, 'Müzik atölyesinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Koro grubunda sesimizi nasıl daha güçlü kullanacağımızı öğreniyoruz. Konserlerde çok heyecanlanıyorum, ama bu etkinliklerde olmaktan da gurur duyuyorum' dedi.