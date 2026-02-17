Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından 14-15 Şubat tarihlerinde düzenlenen 'Sevgililer Günü Programı', St. Paul Meydanında her yaştan vatandaşın katılımıyla yoğun ilgi gördü. 'Tarsus'ta sevgi var' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, iki gün boyunca kente renkli ve hareketli anlar yaşattı.

Program kapsamında kurulan Üretici Pazarı, vatandaşları yerel üreticilerle buluşturdu. Anahtarlık yapımı, seramik boyama, çini ve bez çanta atölyeleri ile yüz boyama etkinliklerinde katılımcılar hem üretmenin hem de paylaşmanın keyfini yaşadı. Çocuklara, yetişkinlere ve ailelere hitap eden atölyeler, meydanda sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müzik programları da büyük ilgi gördü. DJ performansları, kent orkestrası konserleri, pop müzik dinletileri ve dans etkinlikleriyle St. Paul Meydanı gün boyu dolup taşarken, akşam saatlerinde sahne alan gruplar sevilen şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Tarsus Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerle sosyal yaşamı canlandırmayı ve kentte birlik, beraberlik ile dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Tarsus'ta sevginin yalnızca bir güne değil, hayatın her anına yayıldığını bir kez daha ortaya koydu.