Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Game For SEL' adlı Erasmus+ projesinin Türkiye hareketliliği, Silifke'de başarıyla gerçekleştirildi.

Avusturya, Fransa ve Kuzey Makedonya'dan gelen 9 öğretmenin katılım sağladığı programın açılışı Yeşilovacık İlkokulu'nda yapıldı. Açılışta öğrenciler sunumlar gerçekleştirirken, Silifke yöresine ait halk dansları gösterileri de sergilendi.

Program kapsamında misafir öğretmenler sınıf ziyaretlerinde bulunarak ders etkinliklerine katıldı. Sosyal duygusal öğrenme temelli çocuk oyunları uygulanırken, okul bahçesinde düzenlenen oryantiring etkinliğiyle öğrenciler hem eğlendi hem de takım çalışması becerilerini geliştirdi.

Etkinlikler kapsamında Yörük kültürüne ait yöresel yiyecekler de ikram edildi. 'Doğadan Sanata: Atık doğal malzemelerle el sanatları ve tasarım atölyesi' çalışmasıyla öğrenciler çevre bilinci kazanırken, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Uluslararası iş birliğinin güçlendiği proje hareketliliğinin, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından verimli ve unutulmaz bir deneyim olduğu belirtildi.