Mersin Yazarlar Derneği üyeleri ve dostları Toroslar’ın eteğinde kar üzerine kitap ekti. Adını da “Kardelen Kitaplığı” koydu. Mersin’in yüksek yerlerine kar yağınca yazarlar harekete geçti. Güzelyayla ile Hangediği arasında kar üzerine kitaplarını eken yazarlar amaçlarının kitap ve yazarın değerinin bilinmesini, onların varlığının hissedilmesi olduğu söylediler.

KARDELEN ÇİÇEĞİ KİTAP YAZARI GİBİDİR

Kardelen çiçeğinin zor doğa şartlarında yetişen bir çiçek olduğunu ve yazarların yazdığı kitaplarında zor şartlarda mücadele edilerek yayınlandığına dikkat çeken Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, “Kardelen Çiçeği kitap yazarı gibidir. Her türlü doğa şartlarına direnir, mücadelecidir güçlüdür dayanıklıdır.” Dedi.

Başkan Aydın, “Kardelen zor doğa şartlarında yetişen bir çiçek. Kitap yazmakta zor şartlarda olur. Tıpkı kardelen çiçeğinin kışın zor şartlarında karı delip çıkması gibi… Bunun için yıllarca dağarcığınızı bilgiler ile doldurmanız gerekir. Sonra yazacağınız konu için bir fikir belirlemek gerekir, hedef kitle belirlenmesi için araştırma yapmanız gerekir, araştırma tamamlanınca kalemi defteri hazırlayıp yazmanız gerekir. Günde bir sayfa iki sayfa veya ne kadar çok sayfa yazarsanız kitabı bitirme zamanınız o kadar azalır. Bazen 6 ayda bazen 3 ayda veya iki ayda kitabı tamamlayabilirsiniz.

Kardelen Kitaplığımızı bunun için oluşturduk. Kitap ve yazarın değerinin bilinmesini istedik. Kardelen çiçeğinin kış aylarının en zor günlerinde topraktan çıkıp karı delerek soğuk gün ışığını görmesi hiçte kolay değil. Kitap yazmakta öyle. Kardelen Çiçeği kitap yazarı gibidir. Her türlü doğa şartlarına direnir, mücadelecidir güçlüdür dayanıklıdır.” Dedi.

Yazarların kitap çıkartmak için yaptığı mücadelesine dikkat çeken Aydın, “Biz yazarlar mücadele ederiz. Önce kendimizle, sonra çevremizle, doğayla sonra yayıncılarla en sonunda büyük mücadele ile kitabımızı gün ışığına çıkartırız. Onu yaşatmak ise okuyucuları olacaktır.” Şeklinde konuştu.

Kardelen kitaplığı için konuşan Yazarlardan Fatma Öztutan, “Her bir kitap geleceğe tarihe bırakılan bir izdir.” Derken, Yazar Şerife Eser, “Hep birlikte geleceğe miras bırakıyoruz”, yazar Suzan Tamtakıroğlu ise, “kitaplarımız çiçek açtı, hayata neşe kattık”, yazar Abdullah Coşkun’da “kitap okumayan hiçbir zaman ileriye gidemez, ilim dünyada en kıymetli varlıktır” Salih Özbay ise “ağaçlar kurur ama yazılan yazılar hiçbir zaman kurumaz ayakta kalır. Okunmayan her kitap keşfedilmeyen bir cevherdir onun için geriden gelen nesillerimize bu cevherleri keşfediniz, karşınıza çıkacak olan güçlükleri yenmeniz için kolaylık sağlayacaktır”, Ressam Nejla Çağlar, “Çok nadide olan kardelen çiçekleri gibi yazarlarımızın kitaplarını kar’a ektik” Dedi. MEYAD Dernek Başkan Yardımcısı Yaşar Yılmaz’da ikinci olarak gerçekleştirdikleri ‘Kardelen Kitaplığı’na katılan yazarla teşekkür etti.