Tarsus Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde başlattığı kaldırım yenileme çalışmalarıyla mahalle sakinleri için daha güvenli ve konforlu yaya alanları oluşturuyor.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle genelinde yürütülen çalışmalarla 7 kilometre uzunluğunda, 8 bin metrekarelik alanda kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Başkan Ali Boltaç'ın sıkça vurguladığı, Tarsus'un daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent yapısına kavuşturulması anlayışıyla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yürütülen çalışmalar, sokak sokak kente yansıtılıyor.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Erol Konucu, yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Başkanımız Ali Boltaç'a mahallemizin kaldırımlarıyla ilgili talebimizi iletmiştik. Sağ olsun, kısa sürede konuyu gündeme alarak çalışmaları başlattı. Başkan Ali Boltaç'a ve Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine mahallem adına teşekkür ediyorum' ifadeleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.