Mersin'de sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ülke genelinde 12 kişiyi toplam 3 milyon 310 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya üzerinden kod isimler kullanarak vatandaşlarla iletişime geçtiği, farklı illerden işsiz vatandaşları Mersin'e getirerek adlarına banka hesapları açtırdığı ve bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi.

Açılan banka hesapları üzerinden ülke genelinde 12 kişinin toplam 3 milyon 310 bin TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.K., N.K., V.E. ve H.K. isimli 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.