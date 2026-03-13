Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel kalem müdürünün gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Takdir edersiniz ki anayasal bir hükümdür; devam eden bir soruşturmayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile konuşma yapılamaz' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen toplam 28 madde görüşüldü.

Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın gözaltına alınmasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Seçer, soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ve dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirtti. Devam eden bir soruşturma hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Seçer, 'Takdir edersiniz ki anayasal bir hükümdür; devam eden bir soruşturmayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile konuşma yapılamaz. Dosyada gizlilik var. Buna rağmen sosyal medyada özellikle mal varlığı konusunda ciddi bir bilgi kirliliği oluşturuldu' diye konuştu.

Gizlilik kararı olan bir dosya üzerinden kamuoyuna bilgi sızdırılmasını da eleştiren Seçer, 'Evrakların ne olduğunu bilmeden bazı karalama kampanyaları başlatılıyor. Bunun neresinde masumiyet karinesi var? Soruşturma devam ediyor. Avukatlarımız arkadaşımızın neyle suçlandığını öğrenir öğrenmez biz de gerekli açıklamayı yapacağız' ifadelerini kullandı.

Büyük projelerini anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçlanma konusunda dengeli bir politika izlediğini vurgulayan Seçer, belediyelerin borçlanmasına karşı olmadığını ancak rasyonel olmayan borçlanmaların eleştirilmesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin önemli yatırımlarına değinen Seçer, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin üç etap halinde hayata geçirileceğini ve ihale sürecinin başladığını belirtti.

Tramvay projesi için de çalışmaların tamamlandığını aktaran Seçer, 'Proje revizyonlarını bitirdik ve dosyayı Cumhurbaşkanlığına sunduk' dedi.

Kentte yürütülen ulaşım projeleri hakkında da bilgi veren Seçer, Müftü Deresi Köprüsü'nün 4. Çevre Yolunu Toroslar'a bağlayacağını, Akdeniz ilçesinde Hal Katlı Kavşağı, Mezitli'de bütünleşik kavşak, Saya Katlı Kavşağı, Mersinli Ahmet Caddesi'nde katlı kavşak ve Beşyol'da tüp geçit projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin sürekli yatırım yapan bir belediye haline geldiğini belirten Seçer, 'Bir zamanlar 'çayla, çorbayla belediyecilik mi olur' diye eleştirenler vardı. Şimdi Mersin'in şantiye alanına döndüğünü herkes görüyor' diye konuştu.