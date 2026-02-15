Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 'Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği '14 Şubat Ajda Pekkan Şarkıları Senfonik Pop Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Orkestrası, Şef Anıl Aydın yönetiminde sahne aldı. Konserde, Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan'ın hafızalara kazınan eserleri senfonik pop yorumuyla seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde, sanatseverler Ajda Pekkan'ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Romantik atmosferin hakim olduğu gecede izleyiciler, nostalji dolu anlar yaşadı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, tüm Mersinlilerin 'Sevgililer Günü'nü kutlayarak, 'Her günümüz sevgi dolu, birlik ve beraberlik içinde geçsin' dedi. Konserin yoğun ilgi gördüğünü belirten Sanal, 'Kent Orkestrasının Ajda Pekkan şarkılarıyla şahane bir konseri oldu. Konserimizin biletleri günler öncesinden tükendi. Mersin bir kültür sanat şehri. Halkımızı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Konseri izleyen vatandaşlardan Yasmin Ayyıldız, provaları da izleme fırsatı bulduğunu belirterek etkinlikten memnun kaldığını söyledi. Daha önce de Büyükşehir Belediyesinin konserlerine katıldığını ifade eden Ayyıldız, etkinlikleri beğendiğini dile getirdi.

Eşiyle birlikte konsere katılan Avni Kazan da yoğun yağışa rağmen salonun dolu olmasına dikkat çekerek, evlilik yıl dönümlerini bu konserde kutladıklarını ve organizasyondan memnun kaldıklarını ifade etti.