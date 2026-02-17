Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki 114 camide kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ibadethane temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, camiler detaylı şekilde temizlenerek vatandaşların ibadetlerini hijyenik ortamda yapmaları sağlandı. Ramazan ayında artacak yoğunluk göz önünde bulundurularak planlanan çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış mekanları titizlikle elden geçirildi. Halılar özel ekipmanlarla yıkanarak dezenfekte edilirken, mihrap, minber, kürsü, pencereler, avizeler ve ayakkabılıklar ayrıntılı şekilde temizlendi. Abdesthaneler ve şadırvanlarda da hijyen uygulamaları yapıldı.

Ekipler, vatandaşların sık temas ettiği yüzeylerde dezenfekte işlemlerini artırırken, camilerin bahçe ve çevre düzenlemelerini de tamamladı. Çalışmaların Ramazan ayı boyunca periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Şener, 'Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. 114 camimizin tamamında ekiplerimiz büyük bir özveriyle görev aldı. Bu mübarek ayda hemşerilerimize yakışır, temiz ve düzenli ibadet alanları oluşturmak önceliğimizdir' dedi.

Şener, belediye olarak Ramazan boyunca sosyal dayanışmayı güçlendirecek çalışmaların da süreceğini belirterek, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Yetkililer, Ramazan ayı süresince ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.