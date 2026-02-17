Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Ortaokulu tarafından Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi.

Okulda 'erdem- değer- eylem' anlayışı kapsamında düzenlenen etkinlikte, yardımseverlik teması doğrultusunda öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde ramazan kolileri hazırladı. Dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının ön plana çıkarıldığı çalışmada toplam 80 ramazan kolisi hazırlandı.

Hazırlanan kolilerin, kimlik bilgileri paylaşılmaksızın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi. Etkinlik sayesinde öğrencilerin hem Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak öğrendiği hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandığı ifade edildi.

Okul Müdürü Hüsnü Öztürk, etkinliğin bu yıl beşincisinin düzenlendiğini belirterek, 'Öğrencilerimizin paylaşma ve yardımlaşma bilinci kazanmasını önemsiyoruz. Ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak bizim için kıymetli. Destek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Okul yönetimi, değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.