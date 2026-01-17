Mersin’de sanat ve doğanın iç içe geçtiği, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşandı. “Bir Fidan Bir Türkü” projesi kapsamında düzenlenen dev konser, Mersin’de ender görülen bir katılımla adeta tarihe geçti.

1450 kişilik kapasiteye sahip Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonu, tam 1650 sanatseveri ağırlayarak rekor bir yoğunluğa sahne oldu. Salon, koltukların yanı sıra merdiven boşlukları ve koridorlara kadar dolarken, ortaya unutulmaz bir türkü coşkusu çıktı.

Adım Atacak Yer Kalmadı

Kapıların açıldığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören konserde yüzlerce sanatsever, türküleri ayakta ve salonun her köşesinde dinlemek zorunda kaldı. Kapasitenin çok üzerinde katılıma rağmen, izleyicilerin duyarlılığı ve ortak amacı sayesinde izdiham yaşanmadı; aksine salonu saran birlik duygusu, geceye ayrı bir anlam kattı.

Bir Fidan İçin Bin Türkü

Gecede, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı ve Şef Ali Parlak yönetimindeki Çınar Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Doğa sevgisi temasıyla hazırlanan repertuvar, Anadolu’nun yanık ezgileriyle birleşince izleyicilere hem duygusal hem de umut dolu anlar yaşattı.

Her söylenen türküde bir fidanın yeşerdiği, her alkışta doğaya nefes olunduğu gecede sanatçılar ve izleyiciler adeta tek yürek oldu.

“Bu Coşku Salonlara Sığmaz”

Çınat Kültür Sanat Derneği Başkanı Mine Antmen, konser sonrası yaptığı açıklamada yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Biz bir konser planlamıştık ancak Mersin halkı bunu adeta bir doğa seferberliğine dönüştürdü.

1450 kişilik bir salonda 1650 kişinin buluşması, bu şehrin sanata ve doğaya ne kadar susamış olduğunun açık göstergesidir.

Bu akşam burada sadece türkülerimizi değil, geleceğimizi de hep birlikte söyledik.”

Gecenin sonunda katılımcılar, kulaklarında türkülerin yankısı ve bir fidan dikmenin huzuruyla salondan ayrıldı. Mersin’de uzun süre konuşulacak olan bu anlamlı etkinlik, izleyenlere tek bir cümleyi tekrar ettirdi:

“Bu coşku daha büyük salonları hak ediyor.”,