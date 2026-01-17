Mersin'in Erdemli ilçesinde halk plajına nesli tükenme tehlikesi altında olan yetişkin telef olmuş Caretta Caretta (İribaş deniz kaplumbağası) vurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunun Erdemli Halk plajına dalgalarla sürüklenen telef olmuş nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan caretta caretta vurdu. Sahilde gezintiye çıkan ve balık tutanlar telef olan deniz kaplumbağasını fark etti. Telef olan hayvanı yakından izleyen bazı vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerin telef olan hayvanı bölgeden alarak gerekli işlemleri yapacağı bildirildi.

Sahilde gezerken yetişkin bir caretta cerettanın telef olduğunu gördüklerini belirten vatandaşlardan Fatih Döner, daha önce büyük balıkların sahile vurduğunu gördüğünü carettanın sahile vurduğunu ilk defa gördüğünü söyledi. Döner, ayrıca ilgili birimlere haber verdiklerini, onlarında gelip inceleme yapacağını söylediğini ifade etti.