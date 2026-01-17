Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB iş birliğinde, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu kapsamında kaçak (korsan) tur faaliyetlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yetkisiz tur organizasyonlarına karşı titiz bir çalışma yürütülürken, hem vatandaşların hem de turistlerin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kaçak ve korsan tur faaliyetlerine yönelik denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Doğanay, “Amacımız; güvenli, huzurlu bir tatil ortamı oluşturmak ve kentimize gelen turistlerin memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır. Bu doğrultuda ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşlara ve turistlere yalnızca yetkili ve belgeli seyahat acentaları ile tur hizmeti almaları konusunda da uyarıda bulundu.