Ak Parti önceki dönem MKYK Üyesi , Ziraat Mühendisi ve Dış Ticaret Uzmanı Mustafa Sever, erkenci sofralık kayısı sezonu öncesinde üreticilerin alacaklarının korunmasına yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu.

Sever, 2024 yılında AKİB – Akdeniz İhracatçılar Birliği koordinasyonunda üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve hal müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Erkenci Sofralık Kayısı İhracatına Yönelik Değerlendirme Toplantısında dile getirilen hususlara dikkat çekti.

Toplantıda Ticaret Bakan Yardımcısı tarafından da vurgulanan 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu’nun 12’nci maddesine göre, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden ticari güvenin sağlanması amacıyla teminat alınması gerektiğini hatırlatan Sever, bu teminatların üreticilerin haklarını korumak için önemli bir güvence oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu düzenlemeye göre; toptancı hallerinde faaliyet gösteren komisyoncu, tüccar, üretici ve üretici örgütlerinden belediyeler tarafından nakit, banka teminat mektubu, devlet tahvili, gayrimenkul rehni veya benzeri kıymetler teminat olarak alınabiliyor.

Bu teminatlar, teslim alınan ürünlerin uygun şekilde korunmaması, ürünlerin bozuk çıkması ya da üreticilere ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda doğacak zararların karşılanmasında kullanılıyor.

Öte yandan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’in 31’inci maddesi uyarınca teminat tutarının, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise emsal işyerinin en az bir yıllık kira bedelinden az olmayacak şekilde her yılın Ocak ayında belediye meclisleri tarafından belirlendiğini ifade eden Sever, teminatların azalması durumunda ise bir ay içinde tamamlanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Sever, yeni kayısı sezonu öncesinde üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yerel yönetimlerin gerekli önlemleri almasının büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezonda tarladan sofraya izlenebilirlik kapsamında üretim yapmak için büyük bir emek ortaya koyan üreticilerimizin alacaklarıyla ilgili herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için sezon başlamadan önce Büyükşehir Belediyesi ve Hal Müdürlüğü yetkililerinin gerekli tedbirleri alması büyük önem taşımaktadır.”

Sever açıklamasının sonunda üreticilere de seslenerek, “Akıl terimizi alın terimize karıştıracağız” ifadelerini kullandı.