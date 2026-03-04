Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de hizmet veren Aksa Çukurova Doğalgaz, 2025 yılına ilişkin faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. 9 bin 697 kilometrelik dağıtım şebekesiyle 49 ilçe ve beldede hizmet sunan şirket, abone sayısını yüzde 12 artırarak 1 milyon 100 binin üzerine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, doğal gazın daha fazla haneye ulaştırılması için altyapı ve genişleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, “2024 yılında 980 bin abonemiz doğal gaz konforuyla buluşmuştu. 2025’te bu sayı yüzde 12 artışla 1 milyon 100 bine ulaştı. Güvenli ve kesintisiz gaz arzı için yatırımlarımıza devam ederken, şehirlerimizin havasının daha temiz ve solunabilir hâle gelmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 2025 yılında 1,1 milyon abonenin karbon yoğun yakıtlar yerine doğal gazı tercih etmesi sayesinde 2,31 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleştiği vurgulandı.

Adana’da 354 Bin Aboneye Ulaşıldı

Adana’da doğal gaz şebeke uzunluğu 2025 yılı itibarıyla 3 bin 174 kilometreye çıktı. Kentte bugün 354 bin abone doğal gaz kullanıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan ve inşası süren deprem konutlarına yönelik gerçekleştirilen şebeke çalışmaları kapsamında ise 9 bin 925 yeni konuta gaz arzı sağlandı.

Mersin’de Şebeke 2 Bin 546 Kilometreye Ulaştı

Mersin’de Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Tarsus, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerinde genişleme çalışmaları devam etti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin doğal gaza kavuşmasıyla birlikte kentin üretim altyapısına da önemli katkı sağlandı.

Mersin’de doğal gaz şebeke uzunluğu 2 bin 546 kilometreye ulaşırken, abone sayısı 294 bini aştı.

Hatay’da Deprem Sonrası Çalışmalar Sürüyor

Hatay’da doğal gaz şebekesi 2 bin 850 kilometreyi, abone sayısı ise 365 bini geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya, İskenderun, Defne, Dörtyol, Kırıkhan, Reyhanlı, Arsuz, Belen, Hassa, Payas, Altınözü, Yayladağı ve Kumlu ilçelerinde çalışmalar aralıksız devam etti.

2025 yılı içerisinde 421 kilometrelik yeni dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirilirken, 103 bin daire doğal gaz konforuna ulaştı. TOKİ tarafından rezerv alanlarda yapımı tamamlanan 60 bin deprem konutuna da gaz arzı sağlandı.

Osmaniye’de Yeni İlçeler Doğal Gazla Buluştu

Osmaniye’de Hasanbeyli ve Sumbas ilçeleri ile Yarbaşı ve Ellek beldeleri ilk kez doğal gaz hizmeti aldı. İl genelinde devam eden yatırımlarla şebeke uzunluğu 1.162 kilometreye, abone sayısı ise 114 bine yükseldi.

Hat Hasarlarında Artış Uyarısı

Aksa Çukurova Doğalgaz, izinsiz kazı çalışmalarının yol açtığı hat hasarlarına da dikkat çekti. 2024 yılında dört ilde toplam 959 hat hasarı meydana gelirken, 2025’te bu sayı yüzde 118 artışla 2 bin 89’a yükseldi.

Hat hasarları nedeniyle 78 bin abone ortalama 1 saat 16 dakika gazsız kaldı. En fazla hasarın yaşandığı il ise 1.345 vakayla Hatay oldu.

Şirket, doğal gaz hattı bulunan bölgelerde yapılacak tüm kazı çalışmalarının Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) yönetmeliği kapsamında ve dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Kazı öncesinde 7/24 hizmet veren 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesi, acil durumlarda ise 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranması gerektiği vurgulandı.