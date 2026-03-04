Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında kamu görevlileri için seyyanen zam talebini yineledi. Yıldız, artan enflasyon karşısında maaşların eridiğini belirterek, ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre şubat ayı enflasyonu yüzde 2,96 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 seviyesine ulaştı. İlk iki aylık enflasyon oranlarının, Hakem Kurulu Kararı’nın yetersizliğini ortaya koyduğunu ifade eden Yıldız, mevcut artışların kamu çalışanlarının alım gücünü korumadığını vurguladı.

“Gıda Enflasyonu Sofraları Zorluyor”

Ramazan ayında artan gıda fiyatlarına dikkat çeken Yıldız, “Paylaşma ve bereket ayı olan Ramazan’da kurulan sofraların ekonomik yükü daha da artıyor. Üretim gücü yüksek bir ülke olmamıza rağmen gıda enflasyonunun en yüksek seyrettiği ülkeler arasında yer almamız kritik bir sorundur” dedi.

Market ve pazardaki fiyat artışlarından en çok kamu görevlileri ve emeklilerin etkilendiğini belirten Yıldız, sabit gelirlilerin özellikle gıda ve kira giderlerinde ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.

“Bayram İkramiyesinde Ayrım Bitmeli”

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kamu çalışanlarının ikramiye alamayan tek kesim olduğuna dikkat çeken Yıldız, toplu sözleşme sürecinde bu talebi ısrarla dile getirdiklerini söyledi.

“Kamu görevlilerimize de bayram ikramiyesi verilmelidir. Beklentiyi karşılamak için hem vakit hem imkân vardır” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon Tahmini Yükseltmek Çözüm Değil”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatan Yıldız, “Biz toplu sözleşme masasında beklentilerin tutmayacağını ifade etmiştik. Tahmini yükseltmek enflasyonu düşürmez. Doğru veri ve gerçekçi tahminler hem piyasa güvenilirliğini hem de emeğin alması gereken zam oranını belirler” dedi.

“Seyyanen Zam Gecikmemeli”

Hakem Kurulu Kararı’nın oluşturduğu mağduriyetin büyümeden giderilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, kamuda ücret adaletsizliğinin sona erdirilmesini istedi.

Artan maliyetler ve eriyen maaşlar karşısında kamu görevlilerinin kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, “Seyyanen zam adımı daha fazla gecikmeden atılmalıdır” çağrısında bulundu.