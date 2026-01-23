Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Mersin'in yüksek kesimlerinde gündüz saatlerinde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan kar yağışıyla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele için harekete geçti. Gece-gündüz demeden 7/24 esaslı vatandaşlar için çalışan ekipler, Gülnar, Mut, Silifke, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ile diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan karla mücadele ekipleri ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, gündüz başlayan kar yağışının yolları kapamaması için kar küreme faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Ekipler, ana arterler, görev, yetki ve sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerdeki yollarda kar küreme, tuzlama, biriken karları temizleme çalışması yürütmeye devam ediyor. Greyder, kazıyı yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen talepleri de dikkate alarak çalışma yürütüyor.

Ulaşımın aksamaması için sahada yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Ekipler, koordineli bir şekilde tüm ekipmanlarıyla birlikte memnuniyetle çalışmaya devam ediyor.