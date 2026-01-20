Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarıyla polislik, askerlik ve BESYO sınavlarına hazırlanan gençlerin kariyer yolculuğuna destek oluyor.

Geleceklerini inşa sürecinde gençlere olan desteğiyle kariyer yolculuklarına katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi; Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik, Subaylık, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile Astsubay Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlık sürecinde de gençleri yalnız bırakmıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam eden fiziki yeterlilik kursları gençleri sınava hazırlarken, ücretsiz olmasıyla da ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gençler, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarıyla geleceklerini inşa ediyor

Gençlerin istihdamı ve geleceği konusunda önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen katılımcılara her yönden destek oluyor. Dışarda maliyetleri oldukça yüksek olan fiziki yeterlilik kurslarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sunulması gençlerden tam not alıyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ve Seyfi Alanya Spor Salonunda, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü çeşitli aşamalarda eğitim veriliyor.

'Haftanın 5 günü, sürat ve dayanıklılık için verimli çalışmalar yapıyoruz'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Balsatan, gençlerin gireceği farklı sınavların fiziksel aşamalarına hazırlanmaları konusunda özveri ile çalıştıklarını vurguladı. Haftanın 5 günü tempolu bir sistem ile çalıştıklarını ifade eden Balsatan, 'Kursiyerlerimizi fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlıyoruz. Macit Özcan Spor Tesislerinde 2 gün koşu antrenmanı yaparken, Seyfi Alanya Spor Salonunda da 3 gün sürat, dayanıklılık ve çeviklik için parkur antrenmanı yapıyoruz' dedi.

Kursların ücretsiz olduğunun altını çizen Balsatan, geçtiğimiz yıl birçok başarıya imza attıklarına değinerek, 'Geçen sene toplamda 103 öğrencimiz polislik ve askeri sınavlar için kursumuza kayıt yaptırdı. 97'si ikinci aşamaya kaldı ve 46'sı okullara asil olarak yerleşti. BESYO hazırlıklarında ise 29 öğrencimiz vardı ve 11'ini üniversitelere yerleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gençlerin geleceklerine fayda sağlamak ve yanlarında olmak bizi de mutlu ediyor. Bizimle haftanın 5 günü antrenmana katılan, iyi dinlenen, düzenli ve dengeli beslenen gençlerin başarılı olacaklarını düşünüyoruz' diye konuştu.