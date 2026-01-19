Mersin'in Silifke ilçesindeki oto lastik dükkanında çıkan yangında lastikler küle döndü, tamirhane kullanılamaz hale geldi. D-400'ü ve gökyüzünü ise kara dumanlar kapladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında S.A.'ya ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kara dumanların yolu ve gökyüzünü sardığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken hurda lastikler ve 2 konteynır kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesiyle aksayan ulaşım tekrar açıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.