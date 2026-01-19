Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumdan düşen kuzu kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Karayakup Mahallesi Boduroğlu Mevkii'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki haftalık kuzu annesiyle otlarken 20 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kuzuyu düştüğü yerden kurtaramayan sahibi Gani Yılmaz durumu mahalle muhtarı Mustafa Yıldız'a aktardı. Muhtar Yıldız'ın haber verdiği AKUT ekibi bölgeye ulaştı. 7 kişilik ekip özel iniş sistemi kurdu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kuzu kurtarıldı.
Kurtarılarak sahibine teslim edilen kuzu annesine kavuştu.
Kaynak: İHA