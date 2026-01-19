Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent temizliğini daha etkin hale getirmek amacıyla temizlik araç filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı ekleyerek toplam araç sayısını 50'ye çıkardı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kent temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı ekledi. Çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip araçların hizmete alınmasıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 4 bin 878 kilometrelik yol ağında yürüttüğü temizlik çalışmaları daha etkin hale gelirken, yol süpürme filosundaki toplam araç sayısı da 50'ye ulaştı.

Ekipler büyük süpürge araçlarını ana arterlerin temizliğinde kullanırken, küçük süpürge araçlarını ise dar yollar, kaldırımlar, bisiklet yolları ve özellik gerektiren alanlarda kullanıyor. Böylece kent genelinde, ihtiyaca uygun ve daha etkin bir temizlik hizmeti sağlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde toz, atık ve çevresel kirlilik önemli ölçüde azaltılırken, çevre sağlığına ve kent estetiğine katkı sunuluyor.

'Aldığımız 22 adet süpürme aracı, son teknoloji modellerden oluşuyor'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, kent genelinde sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'İlimizdeki 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyoruz. Bu amaçla da yol süpürme araçlarını kullanıyoruz ve her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenilerini ekliyoruz. Yeni aldığımız 22 adet süpürme aracımızı da 13 ilçemizde hizmete sunduk. Başkanımız da zaten bu konuda çok hassas' dedi.

'Amacımız, herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin'

Büyük süpürme araçlarıyla ana arterlerin temizliğini yaptıklarını aktaran Halisdemir, 'Filomuza katılan 22 yeni süpürme aracımızla birlikte, toplam araç sayımız 50'ye ulaştı. Anlaşmasını yaptığımız ve önümüzdeki ay içerisinde filomuza katacağımız 4 araç daha var. Teknolojiye uygun olarak araç sayımızı artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Amacımız herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin' ifadelerine yer verdi.