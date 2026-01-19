Mersin'in Mut ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde karda araçlarıyla mahsur kalan çift, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavaközü Mahallesi yolu, Sertavul mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle 2 kişinin olduğu araç mahsur kaldı. Kendi imkanları ile araçlarını çıkaramayan ikili için, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Olumsuz hava şartlarının bulunduğu bölgeye sevk edilen ekipler karla kaplı yolu açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda Saadettin ve Fatoş T. çiftine ulaştı. Çift araçlarıyla bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yolda mahsur kaldıklarını anlatan çift ekiplerin gelerek kendilerini kurtardığını belirterek teşekkür etti.