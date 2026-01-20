''KÖKLERDEN GELECEĞE'' YÜRÜYELİM BU TATİLDE

Öğrencilerin iple çektiği ve heyecanla karşıladığı ara tatilin ilk haftası başladı.

Arkadaşlar unutmayın başlayan her şey biter. Büyüklerimizin yoğun olarak kullandığı ifadeyle sayılı gün çabuk biter.

Göz açıp kapayıncaya kadar çabucak bitecek bu tatil günlerini yırtıp attığımız ve sonrasında hiç anmadığımız takvim yaprakları gibi hayatımızdan atıp tüketmek yerine yaşayalım.

Yaşadığımız her anını bugünlerin hayatımızın geleceğinde de hatırlanacak güzel anılara dönüştürmek bizim elimizde.

Ezberlenmiş Tatil Önerilerine Dur…

Tatili nasıl değerlendirmek lazım konusuyla ilgili şöyle bir taradığımızda interneti, yazıları vb yerleri hep benzer klişe cümleleri görürüz.

Kopyala yapıştır mantığıyla benzer şeyleri adeta tekrarlar gibi önerip durur bu dönemlerde yazanlar ve konuşanlar.

Tatil boyunca çocukların keyif alacağı aktiviteler yapmak…

Sinema Tiyatro vb faaliyetler…

Tatilde çocuklarla kaliteli zaman geçirmek…

Kitap okumak…

Ders tekrarları yapmak…

Tatilde çalışma programı yapmak ve çalışama planı yaparken çocuğun fikrini yapmak…

Televizyon, bilgisayar, tablet, telefon kullanım süresini kontrol altında tutmak…

Okul ortamlarında düzenlenecek kamplar ve farklı etkinliklere katılmak…

…

Ve benzeri her tatil öncesinde her platformda görmeye alıştığımız öneriler. Bu gibi önerilere kısmen katıldığımı belirtip bu öneriler arasında yer alan kitap okumak, kültürel etkinlikler, planlı çalışmak vb birçok şeyin sadece tatillerde değil zamanımızın tamamında uygulanması gerektiğinin altını da çiziyorum.

Yani ben bunları tatil önerisi olarak değil de doğrusu genel öneriler olarak görüyorum ve ezberlenmiş tatil önerilerine dur diyorum.

Peki bunların dışında ne yapmalı, bu kısa tatil zamanlarını nasıl yaşamalı?

Ağaç Kök Üzerinde Büyür…

Normal günlerde yapamadığımız şeyleri yapmak lazım. Millî Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline vizyon Olan Köklerden Geleceğe mottosunu aslında yaşamak lazım bu tatil.

Anne babalar olarak geleneklerimize dair köklerimize dair sohbetler yapmalı mesela. Köklerimizin yaşayan temsilcileri olan aile büyüklerimizi ziyaret etmeli mutlaka. Onların etrafında halkalanıp geçmişe dair hiçbir derste kitapta bulamayacağımız anlatımlarını/yaşanmışlıklarını can kulağıyla dinlemeli çocuklarımız. Bir varmış bir yokmuş ile başlayıp süslü sözlerle giriş yapılan dede ve ninelerimizin dilinden dökülen hikayeleri dinledikçe hiçbir televizyon programının, sosyal medya videolarının vermediği keyfi alacaklar eminim.

Köyü olan köyüne gitmeli eski mahallesi olan eski mahallesine günübirlik de olsa.

Hısım, akraba, tanıdıklar ziyaret edilerek onlara selam verilmeli. Köy bakkallarında harcamalı bu tatilde çocuklarımız harçlıklarını.

Sadece yaşayanları vefat edenlerimiz de unutulmamalı. Onların de bir selam beklediğini bilmeli/öğrenmeli çocuklarımız. Köy mezarlılarına gidilip aile büyüklerinin kabirleri ziyaret edilmeli. Bir zamanlar kendine şeker veren, harçlık veren büyüklerinin mezarı başında geçmişi özlemle hatırlamalı ve dünya yolcuğunu hiçbir dersin veremeyeceği bir etkiyle gözünün önünde canlandırmalı.

Bu Tatil Yolcuğumuz Geçmişe Olsun…

Ezberlenmiş ve yıllardır her tatil öncesi önerile önerile artık etkisini yitirmiş önerilerin yanında bu tatilde ailece ''köklerden geleceğe'' yürümeli. Bu tatilde çocuklarımız kökleri üzerinde büyümeli.

Toplumsal bir ruh hâliyle hep birlikte geleceğe sabitlediğimiz körpe bakışlar kısa süreliğine de olsa çevirip köklerimize yöneltilmeli.

Tatil sonrası ilk okul günü alışılageldik üzere tatilde ne yaptınız sorusunu çocuklarımız “Köklerden Geleceğe Yürüdük” diye cevaplasın çocuklarımız bence.

Ne dersiniz?