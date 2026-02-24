MİLYONLARCA ÇOCUĞUN KALBİNDE RAMAZAN

Millî Eğitim Bakanlığının doğal akışı ve işleyişi içerisinde Belirli Gün ve Haftalar adıyla ifade edilen, öğrencisiyle/öğretmeniyle/yöneticisiyle/velisiyle kısacası eğitimle ilgili herkesin bildiği bir süreç vardır.

Bu kapsamda milli, manevi, kültürel, toplumsal hayatımız ve köklerimizle ilgili günlerle okullarda programlar yapılır. Bu programlara öğretmen/öğrenci/yönetici/veli herkes katılır.

Belirli gün ve haftalara dair çeşitli etkinliklerin yapılmasındaki temel amaç Milli Eğitim Temel Kanununda tariflenen Türk Milli Eğitiminin Amaçlarıyla da doğrudan bağlantılıdır esasında.

Milli Eğitim Temel Kanununda karşılığını bulan milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, değerlerini bilen ve yaşayan fertlerin yetişmesi görevine doğrudan katkı sunar bu etkinlikler. Arzulanan kazanımların yaparak/yaşayarak aktarılması bu etkinliklerle ivme kazanır.

Yani bu tür özel/önemli zamanlara eğitim süreci içinde yer vermek, bütün tür ve kademelerde bu zamanlarla ilgili o kademe ve türe uygun etkinlikler yapmak gereksiz tabiri şöyle dursun Milli Eğitim işleyişi açısından bir görev ve sorumluluktur.

Görev ve sorumluluk boyutunun yanında değerlerimizi öğrencilere aktarmanın bir gereği olarak taşınması gereken bir hassasiyettir aynı zamanda.

Toplumumuzun en önemli zaman dilimlerinden olan ve bir ay süreyle Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a ülkemizin dört bir yanında her hanenin gündeminde olan bir süreci Milli Eğitim olarak işlemek, zenginleştirmek hem görev hem sorumluluk hem de her bir kurumun/bireyin taşıması gereken sosyal bir duyarlılıktır.

…

Millî Eğitim Bakanlığımız da bence tam bu görevinin, sorumluluğunun ve hassasiyetin gereğini yapmaktadır bu yıl.

Bu yıl Ramazan ayı boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilmekte.

Bakan Yusuf TEKİN imzasıyla yayımlanan ve etkinlikleri 81 ilde başlatan "Maarifin Kalbinde Ramazan" yazısının içeriğine bakıldığında da öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye ve birlik ruhunu pekiştirmeye yönelik etkinliklerin yapılması, bu etkinliklerde millî ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılmasının hedeflendiği açıkça görülmekte.

Bu çalışmalar hangi hem akademik olarak hem kültürel olarak hem sosyal ortam olarak birçok kazanımı çocuklarımıza doğrudan kazandıracaktır.

Belirli gün ve haftalar vesilesiyle okulda farklı ortamların oluşması, öznesi öğrencilerimiz olan birbirinden özgün etkinliklerin düzenlenmesi, öğretmen/yönetici/öğrenci ve hatta velilerin katılımıyla bu çalışmaların hayata geçirilmesi de bütün paydaşları birbirine daha da yakınlaştıracak ve sıcak bir okul iklimi oluşmasına katkıda bulunacaktır.

Bu etkinlikler vesilesiyle her an çocuklarımızın belleklerinde Ramazan’a/okullarına/arkadaşlarına/öğretmenlerine dair güzel anılara dönüşecektir.

Okulda akademik ortamların yanında oluşturulan farklı her ortam ve derslerin yanında belirli günlere dair gerçekleştirilen her farklı faaliyet hayatta bir değişiklik oluşturması açısından öğrenciyi yenileyecek/yineleyecektir. Bu yenilenme ve yinelenme de şüphesiz derslere başarı olarak katkı verecektir.

…

Her akşam kendi çocuklarımızdaki heyecanı gördükçe, internet sayfalarında ve televizyon ekranlarında ülkemizin dört bir köşesindeki okullardan Ramazan etkinliklerine dair birbirinden güzel görüntüleri izledikçe Millî Eğitim Bakanlığının ne denli yerinde bir iş yaptığını net olarak görüyor insan.

Eğitimciler öncülüğünde her kademeye uygun olarak hazırlanan etkinlik rehberleri doğrultusunda Ramazan ayı süresince okullarda paylaşma ve yardımlaşma temalı sınıf içi çalışmalar, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri, Ramazan'ın kültürel mirasını tanıtan etkinlikler ile aile katılımını destekleyen programlar düzenlenmeye devam edecek.

…

Maarifin Kalbinde Ramazan olarak tanıtılan bu çalışma ile sadece maarifin değil on milyonlarca çocuğun da kalbinde Ramazan.