Siyonist israilin Filistin topraklarındaki 100 yıllık işgali dönem dönem durur gibi olsa da aynen devam ediyor.

Adına ateşkes denilen bu dönemler, katil israile zaman kazandırıp toparlanmasını sağlamak ve kim bilir ne şeytani yeni planlar yapması için ona ortam/zaman/imkan kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor.

Her ateşkes işgalci israile bir nefes oluyor Maalesef.

Dünyanın gözleri önünde bir tiyatroya dönüştürülen, arap ve islam dünyası liderlerinin adeta sıraya girerek paydaşı/garantörü/kefili olarak gösterildiği ateşkes de başlamadan bitti. İslam ülkelerinin onlarca liderine güvenerek belki de onlar tarafından zorlanarak ateşkesi kabul eden Hamas ve Gazze halkı yeniden Siyonist israilin ateşi altında.

Daha Öncekiler Gibi Bu Ateşkes de Bir Oyunmuş

Bu ateşkes de daha önceki ateşkesler gibi israile nefes aldırmaktan başka bir işe yaramadı. Hamas’ın elindeki en büyük kozlarından olan esirlerin tamamını alan İsrail bence savaşarak/yıkarak esirleri almayaı başaramayacağını anlayınca bu planı devreye soktu.

Hamas, kendisine adeta dayatılan bu ateşkes planını kabul etmese bütün dünyaya “bakın Hamas savaşı istiyor” diye algı oluşturup bütün yıkımları ve işgali meşrulaştıracaklardı. Hamas, onların bu algı planlarını “barışa varım” diyerek bozdu. Aslında güvendi belki de Hamas ve Gazzeliler, devasa İslam ülkelerine ve onların bu işin garantisi biziz diyen liderlerine.

Eminim ki bu sinsi planda büyük Siyonist amerikanın imzası da vardır. İslam ülkeleri de bu tiyatronun figüranı konumuna düşürüldüler maalesef.

israil saldırıyorum deyip yüzlerce masumu öldürüyor sonra keyfine göre ateşkese dönüyorum diye resmen dalga geçiyor İslam dünyasıyla. trump azgın israile sahip çıkarken trumpın etrafında sıralanan ve sırayla tokalaşmaya çağırılan sözüm ona garantör İslam devletleri ne yapıyor?

Son saldırılarında 104 Filistinliyi katleden israili savunan trump, “Hamas uslu durmalı” diye konuşmuş. Peki tek başına israili savunan trumpın bu söylemine karşı “siz uslu durun ey trump ve şımarık israil, oturun oturduğunuz yerde” diyecek hiçbir yönetici yok mu?

siyoniste güven mi olur

Bütün dünyanın gözleri önünde katledilen yaşlı/genç/kadın/erkek ölümlerin kısa süreliğine de olsa durması, şehirle birlikte yüreğimizi yakan kahrolası yangınların ardından göğe yükselen siyah dumanların geçici olarak azalması körelen vicdanlarımızı anlık da olsa rahatlatsa da mücahitlerin işgalci israil ile yapmaya zorlandığı hiçbir ateşkese dün olduğu gibi bugün de içten sevinmedim/sevinemedim doğrusu.

Zira siyoniste güvenmiyorum, hiç güvenmedim.

Biliyorum ki adında kes olsa da kesmeyecek Siyonist İsrail ne ateşi, ne işgali, ne öldürmeyi, ne yıkmayı.

Filistin coğrafyasında her şey aynen tekerrür edip duruyor.

Ne Zaman Sevinirim

Her ateşkes sürecinde yüksek sesle dillendirdiğim gibi ben israile dair sonunda onun yıkılması varsa sevinirim.

Bu azgın topluluğa karşı bir seher vakti başlatılacak bir seferle lanetli israil haritadan silinince sevinirim.

100 yıldır Filistin semalarından eksik etmediği siyah dumanlar israilin yerinde tüttürülünce sevinirim.

Golan Tepelerinden Gazze Şeridine, Kudüs’ten tel avive her taşa Özgür Filistin yazılıp her köşeye Hamas Mücahitleri, Filistin Bayrağını dalgalandırınca sevinirim.

Gerçekten sevineceğimiz günlerin gelmesi duasıyla.