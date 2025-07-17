Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek

İsrail saldırmaya devam ediyor. Saldırıları karşılıksız ve tepkisiz kaldıkça kendine yeni bir hedef belirliyor.

İslam coğrafyasının orta yerinde bir kara zerre hacminde bile olmayan işgalci siyonist israil her gün başka bir İslam ülkesine saldırmaya devam ediyor.

Filistin,

Lübnan,

Yemen,

İran,

Suriye,

...

Ahvale bakılırsa bu liste uzayıp gidecek gibi duruyor.

İslam ülkeleri sessiz, İslam ülkeleri suskun. Sesi çıkan kimi de kınıyor, sadece kınıyor. Siyonist israil bu sessizlikten, bu suskunluktan, hiçbir hükmü olmayan bu kınama hikayelerinden cesaret alarak vadedilmiş topraklar hayaliyle her sabah başka bir islam coğrafyasına saldırı gerçekleştiriyor.

Eskiden grev, eylem ve gösterilerde sıkça duyduğumuz bir slogan vardı. "Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek."

Bu slogan İslam Ülkelerinin sessizliğine ne kadar da uyuyor maalesef günümüzde. Son haftalarda yaşananları bu slogan islam ülkeleri açısından ne de güzel ifade ediyor.

İsrail ile dost olunmayacağını, bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka siyonizmin düşman yüzünü görmenin kaçınılmaz olduğunu aklı/vicdanı olan herkes görürken/söylerken İslam ülkeleri bunu sanki görmüyor.

Susuyor İslam ülkeleri.

Ve sustukça her gün sıra birisine geliyor.

Yeter artık.

Yetmeli.

Sıra bu azgın işgalci israile gelmeli.

Her gün bir parçalarını kaparken Siyonizm seyreden, sessizliğiyle/suskunluğuyla kendini muhafaza edebileceğini düşünen İslam ülkeleri artık sesini yükseltmeli.

Bir sabah namazı sonrası İslam coğrafyasının dört bir yanından düzenlenecek bir seferle lanetli İsrail haritadan silinmeli, yerinde dumanlar dahi estirilmemelidir.

90’lı yıllardan sesi/yankısı kulaklarımda kalan sözü Mustafa İkbal’e, müziği Abdulbaki Kömür’e ait Uyan Artık ezgisinin aklımda kalan birkaç cümlesini İslam ülkelerine uyarlayarak yazımı bitiriyorum.

Uyanın ey İslam ülkeleri, uyanın ağır uykularınızdan

Hünerin sarayını hüzünler yağmaladı

Ateş her bir yanı hararetle dağladı

Bakın her taraf perişan uyanın ağır uykudan.

Hırkanızı, seccadenizi, kılıcınızı kuşanın gelin

Toprak bedeninize mülkse, din de ruhunuza candır

Tenle can birleşince ölümsüzlük yaşanır

Yaşamak istiyorsanız uyanın ağır uykularınızdan.

Ey Kâbe’nin mimarları kalkın dünyayı tamir edin

Büyücü avrupa’dan amerikadan siyonistlerden el aman

Bunların üstünlüğünden aman, bunların cengizliğinden bütün cihan perişan

Ey islam ülkeleri işiniz zorlu ve yaman, uyanın ağır uykudan.